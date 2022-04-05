Sahte para basıp piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
YÜKLÜ MİKTARDA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ
Para basılan matbaalarda yüklü miktarda sahte dolar ele geçirildi
İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 şüpheli yakalandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Tutuklandı Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yozgat'ta zehir tacirlerine operasyon: 9 gözaltı Yozgat'ta zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.