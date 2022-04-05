Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde sağanak yağış ve kuvvetli fırtına bekleniyor. İstanbul'da da etkisini artıran sağanak yağışın cuma gününe kadar sürmesi tahmin ediliyor. Antalya ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 17 şehir için sarı kodlu uyarı verildi. İşte il il hava durumu raporu...

SAĞANAK YAĞIŞ SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ve Amasya'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, bu akşam saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ve Amasya'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 49 ile uyarı: Kuvvetli geliyor, İstanbul için saat verildi! (4 Nisan hava durumu) Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre 31 ile “turuncu” kodlu 18 ile ise “sarı” kodlu uyarıda bulunulurken İstanbul için saat verildi. Meteoroloji yurt genelinde yağışlı havaların etkili olacağını rüzgar, toz taşıma ve çığ konusuda ise vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yurdu etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabileceğini duyurdu. Bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Nisan hava durumu…

Meteoroloji uyardı: Fırtına 4 gün daha devam edecek Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünü etkisi alan kuvvetli fırtına bugün de etkisini gösterecek ve 4 gün daha sürecek. Pek çok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken; vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine dikkat etmesi istendi.