Türkiye Gazetesi

Karaman’da Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesinde bulunan 6 Nolu Aile Sağlığı merkezinin kapısına hamile olan bir sokak kedisi geldi. Doğum sancısı çeken kedi bir süre miyavladıktan sonra sağlık merkezinin içerisine girdi. Kedinin doğum sancısı çektiğini anlayan hemşire ve ebeler kediyi hemen boş bir odaya alarak müdahale etti. Sağlık çalışanlarının yaptığı müdahale sonrasında anne kedi 4 yavru dünyaya getirdi.

KEDİNİN DAVRANIŞI ÇOK ETKİLEDİ

Kedinin bu davranışından çok etkilendiğini söyleyen Aile Hekimi Dr. Hüseyin Ulu, sağlık merkezinin koridorunda biranda inleyen kedi sesi duyduk. Bunun üzerine hemşire ve ebe hanımlarla birlikte baktığımızda karnı şiş bir kedi vardı. Kedinin doğum yapacağını anlayan arkadaşlar hemen onu arka odaya alarak doğumunu yaptırdılar. Şu anda yavruları ile birlikte mutlu. 4 yavrusu oldu. Kediyi şimdi yerinden de kaldıramıyoruz, yavrularının alınacağını zannediyor. Şu an anne ve yavruların genel sağlık durumu gayet iyi" dedi.

“DOĞUMUNA YARDIMCI OLDUK”

Anne kediye doğumu sırasında müdahale eden hemşire Tuğba Yaman ise, “Sabah kapımıza gelen bu kedinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladık. Belli ki hamileydi. Odamıza aldık ve doğumuna yardımcı olduk. 4 tane güzel yavru kedimiz oldu. Şu an çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“YAVRULARINI KALP MASAJIYLA KURTARDILAR”

İlk yavrulardan birinin nefes alamadığı ve kalp masajı ile hayata dönmesine yardımcı olduğunu ifade eden ebe Betül Yılmaz da, “İlk doğan yavrumuz buydu ve doğduğunda nefes almıyordu. Ben de kalp masajı yaparak hayata tutunmasına yardımcı oldum. İnşallah sağlıklı bir şekilde de büyütürüz her beraber” şeklinde konuştu.

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