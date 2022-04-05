Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir hayırsever, belediyeye ait halk ekmek fabrikasında üretilen tüm ekmeklerin ücretlerini ödeyerek satın aldı. Ekmekleri satın alan hayırsever, Ramazan boyunca ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz ekmek alabileceğini söyledi. Bu haberin ardından bölge halkı ise ismi bilinmeyen hayırsevere teşekkürlerini iletti.

RAMAZAN AYI BOYUNCA EKMEK ÜCRETSİZ OLACAK

Elbistan’da bir hayırsever belediyeye ait halk ekmek fabrikasında üretilen tüm ekmeklerin ücretlerini ödeyerek satın aldı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever ile bir protokol imzaladıklarını ve ihtiyaç sahiplerinin Ramazan boyunca halk ekmeğini ücretsiz alacağını söyledi.

“HAYIR KÖPRÜSÜNÜ HAYATA GEÇİRDİK”

Ramazan ayı öncesinde halk ekmek fabrikasında üretilen ve 1 TL’ye satılan ekmeğin fiyatının aynı kalacağını söyleyen Mehmet Gürbüz, "Kapasitemizi de artırarak daha çok dar gelirli ailemizin iftar sofrasına ulaşma gayreti içindeyken; Elbistanlı hayırsever bir iş insanımız, bizimle irtibata geçti. Ramazan ayı boyunca halk ekmek fabrikamızda üretilecek tüm ekmeklerin ücretini ödemek istediğini söyledi. Biz de hayırsever iş adamımızın isteğini kabul ettik. Kendisi ile bir protokol imzaladık ve bu hayır köprüsünü hayata geçirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

“BÖYLE KAMPANYALARI DESTEKLEMEK GEREK”

Diğer halk ekmek fabrikalarına çağrıda bulunan Gürbüz, "Bütün halk ekmek fabrikaları böyle bir kampanya başlatırsa Ramazan boyunca ekonomik imkanı olmayan vatandaşımıza ulaşabiliriz. Ülke genelinde anlamlı bir etki alanı oluşturacağımıza inanıyorum. Böyle güzel bir düşünceyi desteklemek gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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