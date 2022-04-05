Türkiye Gazetesi

Pendik’te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasına gitmiş, bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirmişti. Bebeğe Nisa Mihriban adını veren Büşra Durmaz'ında ardından bebek Çocuk Bakımevi'ne teslim edilmişti.

ÖZ ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sabah saatlerinde gelen bir habere göre bebeğin biyolojik annesi 20 yaşındaki Ebru S.’yi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Bakımevine gönderilen Nisa Mihriban bebeğin birden durumu kötüleşince hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı.

Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

BAKIMEVİNDE ‘İHMAL’ İDDİASI

Nisa Mihriban’ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yapılan incelemede, bebeğin bakıldığı Çocuk Bakımevi’nde bakıcı ihmali olduğu anlaşıldı.

İddiaya göre burada bebeğin bakımını yapan D.Y. adlı bir kadın hakkında ise “taksirle yaralama” suçundan işlem başlatıldı.

Ölüm sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin bakımını yapan D.Y.’nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Nisa bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti Pendik'te annesi tarafından terk edilen ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annesi olduğu Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

Nisa bebek için seferber oldular Bingöl’de kar nedeniyle yolu kapanan köyde 2 gündür ateşi düşmeyen Nisa bebek, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.