Türkiye Gazetesi

Adıyaman’da Sümerevler Mahallesi’nden ikamet eden ve hava almak için evden çıkan Burhanettin Taştan (35), bir daha eve dönmeyince telaşa kapılan Taştan Ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Zihinsel engelli olan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Burhanettin Taştan için polis ekipleri arama çalışması başlattı.

HER YERDE ARANIYOR

Yaklaşık 1 gündür her yerde aranan Burhanettin Taştan’ı görenlerin yada yerini bilenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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