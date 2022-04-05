Türkiye Gazetesi

Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesindeki bir apartta 27 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü. Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası açılan tutuklu sanık Zıbıncı’nın davasının ilk duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görüldü. Sanık Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocabaş D Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS sistemi ile katıldı.

SUÇ KAYDI KABARIK

Davanın ilk duruşmasına Sirin’in annesi Pervin Tokat ile babası Halil Şirin ve avukatlar başta olmak üzere siyasi parti üyeleriyle birlikte çok fazla dinleyicinin katılması sebebiyle hakim salonu kapattı. Zıbıncı, yaşadığı olayları hatırlamadığını belirtti. Furkan Zıbıncı hazırlanan iddianamenin ardından bugün mahkemede hakim karşısına çıktı. Zıbıncı’nın adli tıp raporunda Şebnem Şirin’e göğüs, yüz ve boyun kısmından 12 kez bıçakladığı, genç kızın boğazından aldığı derin bıçak darbesi sonucu öldüğü belirtildi. Zıbıncı’nın “Gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar” olmak üzere 6 suç kaydının olduğu “kasten adam öldürmek” suçundan yargılanırken, kendisiyle evlenmek isteyen Şebnem Şirin’in teklifi geri çevirdiği, genç kızın kıskançlıkları yüzünden kavga ettiklerini hatırlamadığını belirtti.

“PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI”

Yaşanan olaylar ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ancak cep telefonundaki sim kartı çıkarıp çöpe attığını hatırladığını belirtti. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kayıtlarının yanı sıra Zıbıncı’nın olay günü verdiği ifadelerle diğer delillerin bulunduğu iddianamede, olay günü yaşananlarla ilgili detaylar anlatıldı. Furkan Zıbıncı’nın yaşananların ardından babası ve arkadaşlarını arayarak kaçmak için yardım istediğini ise net olarak hatırlamadığını alkollü olduğunu belirtti. Davada tanıkların ifadelerine başvuran hakim, Şirin’in yakın arkadaşlarından biri ise, “Daha öncesinde Furkan Zıbıncı’nın psikolojik sorunları olduğu için Şebnem ile birlikte doktora götürdük. Bir süre sonra ise Zıbıncı için ev tuttuk” dedi.

“İÇİMİZ YANIYOR”

İlk duruşma öncesinden açıklamada bulunan Şebnem Şirin’in annesi Pervin Tokat, “Acımız çok çok tarifsiz ve büyük. Adalet için geldik. Ben içeride adaletin yerini bulacağını, hak ettiği cezayı almaya başlayacağını, en azından adım atacağımızı inanıyorum. Şebnem için buradayız, içimiz yanıyor” dedi.

Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldüren Şebnem Şirin’in son sözleri ortaya çıktı Denizli’de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilen Şebnem Şirin’in 12 bıçak darbesi sonucunda ölmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. Genç kızın, “Furkan, yapma sen böyle biri değilsin. Yardım edin" dediği ortaya çıkarken katil Furkan Zıbıncı’nın cinayet öncesi yazdığı not ortaya çıktı.