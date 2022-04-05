Bolu'da kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü.Hafif şekilde süren yağış nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.
YARIN SONA ERECEK
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların yarın sona ereceğini, perşembe ve cuma günü tekrar etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji'den fırtına ve toz taşınımı uyarısı: Çamur yağacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına, yağış olacak bölgelerde ise çamur şeklinde yağmur olacağı uyarısı yapıldı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.