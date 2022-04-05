Türkiye Gazetesi

Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan feci olayda yaşlı çift evlerinde av tüfeği ile öldürülmüş, kızları ise ölü taklidi yaptıktan sonra camdan kaçarak kurtulmuştu.

Türkiye'nin konuştuğu cinayette sır perdesi aralanırken Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Cinayetle ilgileri olabileceği değerlendirilen 2'si kadın 5 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

2018 yılında Konya'da meydana gelen olayda Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti eve giren yüzü maskeli bir saldırgan tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Başına tüfeğin dipçiğiyle vurulan kızları Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak yaralı kurtulmuştu.

Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen baba ve annesinin katil zanlısının bulunmaması üzerine Necla ve Metin Büyükşen'in doktor oğlu Osman Büyükşen bir televizyon programına çıkarak katilin yakalanması için yardım istemiş, cinayetin çözülebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığınca jandarma dedektifleri JASAT görevlendirilmişti.

Olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan Esra T. ile Abdullah B. "kasten öldürmeye azmettirme", Mustafa O. ve Zekeriya O. da "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Jandarma ekiplerince 24 Mart'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin ardından salıverilmişti.

Konya'daki Büyükşen cinayetinin tutuklusu hayatını kaybetti Konya'nın İsmil Mahallesi'nde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasında yardım ve yataklık suçundan tutuklu bulunan Mustafa Okşen, cezaevinde kalp krizinden hayatını kaybetti. Okşen'in cenazesi İsmil Mahallesi'nde son yolcuğuna uğurlandı.

Büyükşen cinayetinde düğüm çözüldü: İtiraf ettiler Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin cinayetinde kördüğüm çözülürken, firari cinayet şüphelisinin yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Büyükşen cinayetinde kör düğüm çözülüyor Konya’nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.