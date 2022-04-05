Türkiye Gazetesi

Antalya’da 30 metre yükseklikteki falezlerde manzara izlemek için demir bariyerleri aşan bir genç, dengesini kaybedip toprak zemine düştü. Acı içerisinde kıvranan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan gencin elindeki cep telefonunu bir an olsun bile bırakmadığı anlar şaşkınlığa sebep oldu

5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay, 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerinde yer alan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, manzara seyretmek için 30 metre yükseklikteki falezlere gelen Ahıska Türkü Kamuran Aliyev (20), demir bariyerleri aştı. Tam bu sırada çimlerde ayağı kayan Aliyev, 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Acı içerisinde kıvranan gencin sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla gencin yanına inerek Aliyev’i basket sedyeye aldı.

TELEFONUNU ELİNDEN BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Genç adamı kurtarma operasyonunu vatandaşlar meraklı gözlerle izledi, bazıları da cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Aliyev, ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu güvenli bölgeye çıkartılırken, vatandaşlar ise itfaiye ekiplerini alkışladı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi anında Aliyev’in elindeki cep telefonunu bir an olsun bile bırakmadığı gözlendi. Aliyev, müdahalenin ardından ambulansa alınıp tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Falezlerden düşen 3 çocuk annesi öldü Antalya’da 3 çocuk annesi kadın falezlerden düştüğü kayalık alanda hayatını kaybetti.

Antalya'da falezlerde can pazarı Antalya’da yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerden kayalık alana düşen genç, uzun uğraşların sonunda yaralı olarak kurtarıldı.

Korkunç! 'İddiaya girdik, fotoğrafımı çekin' diyerek falezlerden düştü Antalya’da denize atlamak için falezlere çıkan, dengesini kaybedip yaklaşık 20 metrelik yükseklikten suya düşen genç hayatını kaybetti. Gencin atlamadan önce çevredekilere ‘Fotoğrafımı çekin iddiaya girdik’ dediği ileri sürüldü.

Antalya'da yabancı uyruklu kadının feci ölümü: 35 metrelik falezden düştü! Antalya’da 35 metrelik falezlerden düşen Kazakistan uyruklu genç kadın hayatını kaybetti. Genç kadının falezlerde fotoğraf çekinirken dengesinin kaybedip aşağı düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.