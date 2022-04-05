Türkiye Gazetesi

Elazığ Harput Mahallesi'nde acı bir ölüm gerçekleşti. Balakgazi Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Elif Yıldız, yaklaşık 450 metre yüksekliğindeki tarihi Hapurt Kalesi'nden aşağı düştü. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın intihar mı kaza mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Harput’ta sis güzel görüntüler oluşturdu Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi sisle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Harput'taki definecilere şok baskın, o anlar kamerada Elazığ'da Harput Kalesi için de kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından nefes kesen kovalamaca ile yakalandı. Jandarma personelinin depar atarak bir şüpheliyi kovalaması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Harput Kalesi önünde drifte 5 bin TL ceza Elazığ'da Harput Kalesi önünde drift yapan sürücüye jandarma ekipleri tarafından 5 bin 10 TL para cezası kesildi, ehliyetine de el konuldu.