Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Söke ilçesinde bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartışmaya girdi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine pompalı tüfeğini alan adam talihsiz kadını vurarak ağır yaraladı.

VURULAN KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay, Çalışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen E. S. ile N.S. çifti henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada N.S. pompalı tüfekle eşi E.S.'ye ateş ederek yaraladı. E.S. kanlar içerisinde yere yığılırken, N.S. ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan aramada N.S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hastane tedavi altına alınan E.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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