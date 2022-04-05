Türkiye Gazetesi

Aksaray merkeze bağlı Borucu köyünde yaşayan Hatice (60) ile oğulları Selahattin (35) ve Murat K. (27) arasında akşam vakti tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K, evdeki av tüfeğini eline alıp annesi ve ağabeyine ateş etti.

Silah seslerini duyan komşular, jandarma ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çevrede arama yapan güvenlik güçleri, köy mezarlığında Murat K'nin cesedini buldu. Zanlının aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi. Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, köye gelerek incelemelerde bulundu.

Komşu Kerim Kurnaz, Murat K. ile çocukluk arkadaşı olduklarını belirterek "Annesi ve ağabeyiyle evin dışarısında tartışmışlar. Av tüfeğiyle annesi ve ağabeyini öldürmüş. Olayın ardından köy mezarlığına gitmiş ve hayatına son vermiş" diye konuştu.

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