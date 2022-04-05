Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta lise öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç viyadükten atlayarak canına kıydı. Feci olay, saat 20.30'da Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğü'ne gelen lise öğrencisi, henüz bilinmeyen bir nedenle viyadükten atlayarak intihar etti.

Gencin viyadükten aşağı atladığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Lise öğrencisinin cansız bedeni cenaze aracı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Liseli gencin intihar sebebi araştırılıyor.

Köyde dehşet! annesi ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti Aksaray Borucu köyü dehşet bir olaya sahne oldu. Köyde ikamet eden 27 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü. Zanlı, ardından aynı tüfekle kendi canına kıydı.

Takip ettiği kadını ensesinden vurup intihara kalkıştı İstanbul Esenyurt'taki metrobüs üst geçidinde korkunç bir cinayet işlendi. Bir şahıs, uzun süre beklediği kadını öldürüp intihara kalkıştı.