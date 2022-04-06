Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, ülke genelinde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 Nisan Çarşamba günü yüksek sıcaklıklarının yanı sıra rüzgarın da etkisini göstereceği bekleniyor. Yarından itibaren ise yağış ve fırtınanın İstanbul ve ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE BİRDEN ARTACAK

Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak olan hava sıcaklığıyla birlikte, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HEYELAN UYARISI

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞUDA FIRTINA VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin ve Toroslar mevkiinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU 3°C, 17°C

Parçalı, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

RİZE 8°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM 5°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 3°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 4°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu