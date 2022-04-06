Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Kayasan, 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli oldu.

Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 19 Kasım 2020'de koronavirüse yakalandı. Kayasan, hastalığı atlatmasına karşın PCR testi 16 ay boyunca bir türlü negatife dönmedi. Yaşanan bu ilginç durum basında yer alınca tüm dünyanın gözü Kayasan'ın üzerine çevrildi.

Bu alanda dünya rekorunu kıran Kayasan'ın 86. testi negatif çıktı. Kayasan, ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin'e sarıldı.

BİLİM ADAMLARI KAYASAN'IN PEŞİNE DÜŞTÜ

Sabah gazetesine konuşan Kayasan, "Basında yer alan haberlerin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları aradı. Tüm dünya 16 ay boyunca pozitif çıkmama şaşırdı. 86. testte negatif çıkınca çocuklar gibi sevindim" dedi.

Kayasan, "Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu. 2 oğlan 1 kız olmak üzere 3 çocuğum var. Büyük oğlum Gökhan'ın oğlu Gökay Emin 4 aylık, kızı Azra da 3 yaşında. Kızım Elif'in Defne isminde 1 yaşında kızı var. Defne, Azra ve Gökay Emin'e sarılarak hasret giderdim" dedi.

Covid-19'un hayatından 16 ayı çaldığına dikkat çeken Kayasan, "Koronavirüse yakalanmadan önce 2.5 yıl lösemi ile savaştım. Tam lösemiyi atlattım derken koronavirüse yakalandım" diye konuştu.

Yaşlı adam tam 14 aydır karantinada, 78 kez pozitif çıktı İstanbul'da kanser tedavisi gören yaşlı adam 2020'de yakalandığı koronavirüsten tam 14 aydır kurtulamadı. Sayısız test veren yaşlı adamın sonucu bir türlü negatife dönmeyince isyan ederek vatandaşlara seslendi, "Başkalarını öldürmeye hakkınız yok, yaşamak isteyen aşı olsun.”