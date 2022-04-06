Türkiye Gazetesi

Pendik’te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasına gitmiş, bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdikten sonra bebeğe Nisa Mihriban adını vermişti.

Çocuk Bakımevi'ne teslim edilen bebeğin biyolojik annesi E.S. tutuklanırken, Nisa bebeğin bakımevinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Yapılan incelemelerin ardından boğazına kusmuk benzeri bir madde kaçtığı tespit edilen Nisa bebeğin önce beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmiş, ardından da bebeğin bakımından sorumlu olan çalışan D.Y.’nin ihmali olduğu gerekçesiyle hakkında işlem başlatılmıştı.

Dün akşam saatlerinde ise ortaya atılan iddialara yönelik hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, hem de bebeği tedavin gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden açıklama geldi.

"DURUMU TAKİP EDİLİYOR"

Bakan Koca açıklamasında, "ATT Büşra’nın adını koyduğu terk edilmiş Nisa Bebek, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." diye konuştu.

BEYİN ÖLÜMÜ 24-48 SAAT İÇİNDE NETLİK KAZANACAK

Hastaneden yapılan açıklamada “Nisa Mihriban bebek 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından kardior pulmoner arest sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ile kalp ve solunum resussitasyonu yapılarak saat 09.20’de hastanemizi acil çocuk birimine getirilmiştir, yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumun olmaması üzerine hemen entübe edilmiş, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüstasyon neticesinde kalp atımları alınmaya başlanmıştır. Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin, genel durum ciddi olup, sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda nisa bebekle ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa sevdiklerine geçmiş olsun diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız. İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği” ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybeden Nisa bebeğin ölümünde acı 'ihmal' Pendik’te annesi tarafından sokağa terk edilen ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebek sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Kahreden olayda yapılan incelemeler sonucu, beyin ölümü gerçekleşen bebeğin boğazına kusmuk benzeri bir madde kaçtığı, ölümünde Çocuk Bakımevi’nde bakımını yapan D.Y.’nin ihmali olduğu iddiasıyla işlem başlatıldı. Yaşanan süreçle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'da soruştuma başlatıldığını duyurdu.