Türkiye Gazetesi

Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Beykent Üniversitesi'ndeki söyleşide kadın cinayetlerinden ekonomik eşitsizliğe kadar birçok konuda değerlendirmelerini gençlerle paylaşan Ortaylı, "Asgari ücretin İstanbul'da yasak edilmesi lazım" dedi.

"CİNAYETLER EDEPSİZCE ARTIYOR"

İnsanların yaşadıkları köylerde, kasabalarda yapamayacakları davranışları şehirlerde sergilediklerini belirten Ortaylı, "Erkekler, kadınların değişen hayatlarına tahammül edemiyor ve cinayetler edepsizce artıyor. Hatta öyle ki neredeyse öldürülen suçlu oluyor. Bu yaşananlar hızlı şehirleşmenin oluşturduğu bir durum" diye konuştu.



Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beykent Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen söyleşinin konuğu oldu.

"İSTANBUL'DA YASAK EDİLMESİ LAZIM"

"Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet dönemi başında köylüleri eğitmeye hususi yöntemlerle başladık" diyen Ortaylı, "Bu nüfus nasıl işe yarar diye düşündük. Gelişmekte olan toplumlarda erkeklerin eğitilmesi gerektiği düşünülüyor. Erkek kendini geliştirmeli düşüncesiyle erkeğe önem veriliyor ama yüzde 65’i de asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin İstanbul’da yasak edilmesi lazım. Asgari ücret bu şehirde tatbik edilmemeli. Merdiven altı atölyelerin, uyduruk imalathanelerin, bodrum altı tekstilcilerin, garip kimyevi dericilerin bu şehirde yeri olmamalı" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'den asgari ücrete ek zam açıklaması Asgari ücret artışına ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.