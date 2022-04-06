Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Ardahan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır çevreleri ve Erzurum’un doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa), yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek (heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, ani sel vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın; Kars, Ağrı, Iğdır çevreleri ile Erzurum’un doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek (çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR ERİMESİ VE ÇIĞ UYARISI

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Bölgede güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen Suriye kaynaklı toz taşınımının Ağrı, Iğdır, Kars (güneyi) ve Erzurum (güneyi) illerimizde aralıklı olarak etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek (görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İl merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan’da 20, Iğdır’da 21, Erzurum’da 11, Kars ve Ardahan’da 10, Bayburt’ta 9 derece olması öngörülüyor.

Meteoroloji’den 11 ile uyarı: Güneşli hava yerini yağmura bırakıyor (6 Nisan hava durumu) Meteoroloji’nin 6 Nisan Çarşamba hava durumu raporuna göre ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan güneşli havanın yeniden yerini yağışlı ve fırtınalı havaya bırakacağı beklenirken Meteoroloji 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji gün verdi! İstanbullular dikkat Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre sağanak yağmur ve fırtına yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek.