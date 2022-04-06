Türkiye Gazetesi

Türkiye, sosyal medya platformu TikTok’ta yayınlanan bir video ile ayağa kalktı. Paylaşılan videoda bir genç sahilde iftar açmak için hazırlanan vatandaşları ezan sesi dinleterek oruçlarını erken açtırdı. Paylaşılan skandal video tepki rüzgarıyla karşı karşıya kaldı.

UTANMADAN BİDE PAYLAŞTI

Ramazan ayında sahilde iftar yapmak için hazırlanan vatandaşları vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinleten bir genç, o anları utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ORUCUNU BOZDU

Sadece sahildekiler değil evlerinde masa başında iftar saatini bekleyen çok sayıda vatandaşta ezan sesini duyarak oruçlarını bozdu. TikTok'ta paylaşılan skandal videoya çok sayıda tepki yorumu geldi. Yetkililer ise genç hakkında işlem başlattı.

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