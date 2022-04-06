Türkiye Gazetesi

Edirn'de tam anlamıyla bir çevre felaketi yaşandı. Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan Hasanağa köyü mevkiindeki bir asfalt havuzunun bulunduğu yer nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde patladı. Patlama sonucunda kazandan akan asfalt yapımında kullanılan tonlarca zift çevreye yayıldı.

Çevreye yayılan sıvı zift maddesi yaklaşık 1 kilometrelik alana yayılırken, haber verilmesi üzerine jandarma ve edirne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek önlem alma çalışmaları başlatıldı.

Konuyla ilgili şantiyede bulunan iş makineleri de ziftlerin daha fazla alana yayılmasını önlemek için çalışma başlattı ancak çevreye yayılan tonlarca sıvı ziftin ekili alanlara da zarar vermesinden endişe ediliyor.

DUMAN ÇIKIYOR

Firma yetkilileri sızıntının önüne geçmek için iş makineleriyle önlem almaya çalışırken tarım alanına sızan petrol bazlı kimyasal malzemenin üzerinden zaman zaman dumanlar çıktığı görüldü.

'GÖRÜNTÜ ÇOK KÖTÜ'

Konuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Soner Güvenli, “Tarım arazisinin bu şekilde olmasına şok oldum. Tam anlayamadım, ama kaza olmuş galiba emin olamadım. Görüntü çok kötü, inşallah yetkililer bir çözüm bulur. Bir tarım arazisinin bu şekilde olmasına nasıl müsaade etmişler. Petrol attığı galiba bayağı da akmış yetkililer bir çözüm bulur inşallah. Trakya halkına çok geçmiş olsun” dedi.

Yılbaşından bu yana 500 bin Bulgar ve Yunan turist Edirne'ye geldi Edirne’ye yılbaşından bu yana sınır kapılarından 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist giriş yaptı. Gelen turistler şehrin ekonomisine adeta can suyu oluyor ve esnafın yüzü gülüyor.

Fırtına Edirne'yi yıktı geçirdi! 1 vatandaş yaralı Edirne’de etkili olan fırtına sebebiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar kapandı, 1 vatandaş yaralandı.

Edirne’deki aile katliamında sır perdesi aralanıyor: Katil tanıdık çıktı Edirne’de aynı aileden 4 kişi evlerinde cinayete kurban gitmişti... Cinayete ilişkin tutuklanan şahsın, Elmalı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu aile tarafından da tanındığı öğrenildi.