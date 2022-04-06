Türkiye Gazetesi

Yeşil alanı ve bereketli toprakları ile birçok ürünün yetiştirilmesine elverişli olan Kozan’da vatandaşlar kendi sebzesini yetiştirmek için domates, salatalık ve biber fidesine talebi artırdı.

BİR GÜNDE 10 BİN FİDE SATILDI

Cumali Ağca, fidelerin tanesinin 1,5 TL'den satıldığını günlük 10 bin adet sebze fidesi sattıklarını belirterek, "Bu yoğunluğun sebebi sebze fiyatlarının artmasıdır. Evinin önünde ufak bir yeri olan patlıcan, domates, çilek ekiyor. Biber grubu ve domatese ilgi daha yoğun" dedi.

Selahattin Yücel ise bu yıl fidelerin 1,5 TL’den satıldığını belirterek, vatandaşın yoğun ilgisi olduğunu söyledi.

Fide alan emekli öğretmen Mustafa Atlı, köyden sipariş verildiğini belirterek, "Şu an biber domates fidesi aldık. Fiyatlar çok yüksek" dedi.

Pazar tezgahlarında fiyatlar tavan yaptı: Gramla biber dönemi Eskişehir'de pazar tezgahlarında biberin kilosu 60 TL olunca pazar tezgahlarında biberlerin 200 gram şeklinde satılması vatandaşların dikkatini çekti.

Gıda fiyatları yükselirken tarımda ihracat da patladı Türkiye ciddi bir gıda enflasyonu yaşarken, bu alanda ihracatın rekor kırması dikkat çekti.

Meyve-sebze fiyatlarını körükleyen 5 sebep Rusya-Ukrayna savaşı gıdada bütün dengeleri değiştirdi. Savaşla artan akaryakıt ve gaz maliyetleri, üretimden lojistiğe kadar bütün süreci olumsuz etkiledi. Rusya'ya ambargo, gübre fiyatlarını da yukarı taşırken; sıcak paranın ‘emtia’lara yönelmesi, ambalaj üzerinden yine gıdayı vurdu. Bunlara yerli ürün ihracatı da eklenince, fiyatlar patladı.