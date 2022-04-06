Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’ın sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesine meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre belde sakinlerinden S.K. römork ve römorkun içerisinde bulunduğu 2 adet su tankının çalındığı yönünde ihbar geldi. Afyonkarahisar İl Jandarma ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede olayın gerçekleştiği dönemde Akharım beldesi eski CHP Belediye Başkanı Nurettin Özdemir’in römork sattığı belirledi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA SUÇÜSTÜ

Özdemir’in römorku sattığı M.A.A. ile alıcı kimliğinde irtibata geçen jandarma ekipleri şahıstan römorkun fotoğraflarını istedi. Bunun üzerine M.A.A., jandarmaya Whatsapp üzerinden fotoğrafları gönderdi. Şahsın gönderdiği fotoğrafları çalınan römorkun fotoğrafları ile karşılaştıran ekipler römorkun asıl sahibi olan S.K.’ya da fotoğrafları teyit ettirince fotoğrafın çalınan römork olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler Özdemir ile birlikte Ç.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Nurettin Özdemir ve Ç.Ç., hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan römorku da Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesindeki bir bağ evinin bahçesinde bulan jandarma ekipleri römorku asıl sahibi olan S.K.’ya teslim etti. S.K., çalınan römorkunu kendisini tekrar ulaştıran jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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