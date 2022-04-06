Türkiye Gazetesi

Adana’da yaşayan Ş.G (33) yaklaşık 3 ay önce sürekli şiddet gördüğü eşi Ümit S.’den (41) boşandı. Ancak uyuşturucu bağımlısı eski eş kadının peşini bir türlü bırakmadı. Dün gece de Ümit S., eski eşinin evine gelerek konuşmak istediğini söyledi. Genç kadın eski eşini eve alarak konuşmaya başladılar.

'EŞİMİ ÖLDÜRDÜM KENDİMİDE ÖLDÜRECEĞİM'

Tartışmanın kötüye gideceğini anlayan Ş.G teyzesine “Eski eşim geldi beni öldürecek” diye mesaj attı. Ümit S., eşiyle tekrar barışmak istediğini söyledi ancak Ş.G bu teklifi kabul etmeyince kavga çıktı. Ümit S., bıçağı eşinin boğazına saplayarak onu öldürdü. Daha sonrada polisi arayarak, “Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim” dedi.

KADIN ÖLDÜ, CANİ KOCA AĞIR YARALI

Cani koca Ümit S. telefonu kapattıktan sonra, kendi boğazını da keserek intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri kadının akrabalarıyla irtibata geçerek bulundukarı adrese gitti. Evin kapısı çalındı ancak kimse cevap vermeyince Can-Kur ekiplerine haber verildi. Ekipler evin kapısını kırıp içeri girdiğinde kadının yatak odasında cansız bedeni ile karşılaşıldı. Ümit S.’nin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

33 yaşındaki Ş.G'nin cenazesi bugün Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan kadının kuzeni Ümit Akbuğa, kuzeninin uzun yıllardır şiddet gördüğünü belirtti.

'GELİN ARABASININ ŞOFÖRÜNDEN BİLE KISKANIYORDU'

Akbuğa, “Kuzenimi öldüren adam, evlendiğinden beri kıskançtı. Gelin arabasının şoförünü bile kuzenimden kıskanmıştı. Kıskançlık yüzünden şiddet uyguluyordu. Kuzenimi banyoya kilitler üzerinde sigara söndürüp döverdi. Biz birkaç defa engelledik. Beni, kuzenlerini yanında kimi görse kıskanıyordu. Ayrıldıkları halde kuzenimi takip ediyordu. Beni şikayet edersen çocukları göstermem, seni öldürürüm diye de kuzenimi tehdit ediyordu” diye konuştu.

'3 ÇOCUĞU ÖKSÜZ KALDI'

Ümit S.’nin cinayeti planladığını da öne süren Akbuğa, “Kuzenim ve eşinin evleri vardı. O evlerini de satmışlar. Tapu sahibi kuzenim olduğu için de banka parayı onun hesabına aktarmış. Sonra eşi evin önünde kuzenimi bekleyip bıçak çekip o parayı da kuzenimden zorla almış. Bugün de cinayet için eve planlı gitmiş. Apartmanın girişindeki kamerayı yukarı kaldırmış. Yukarı çıkıp kuzenimi göğsünden, bacağından ve boğazından bıçaklayıp katletmiş. Biz ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyoruz. Cezaevinden çıkmasın. En ağır ceza neyse onunla yargılansın. 3 tane çocuğu öksüz kaldı. Anneme de sabaha karşı mesaj atmış ‘Teyze Ümit beni öldürecek’ diye biz mesajı görmedik, yetişemedik” ifadelerini kullandı.

'UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN AYRILDILAR'

Öldürülen Ş.G'nin bir diğer kuzeni Eren Zincirkıran ise kuzeninin 17 yaşında evlendiğini ve o günden sonra sürekli şiddet gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Eşi sürekli uyuşturucu madde kullanıyordu. Uyuşturucu yüzünden yeni ayrıldılar. Ben kuzenimle konuştum 2 hafta önce. ‘Gel bizimle kal’ dedim ama o da ‘yok’ dedi. İşe girmişti, kendi düzenini kuracaktı. Taşınacaktı buralardan gidecekti. Konuşmak maksadıyla gidip boğazını kesip öldürmüş."

Ümit S.’nin hastanede tedavisi devam ederken çiftin 3 çocuğunun da velayetinin babasında olduğu öğrenildi. Genç kadının cenazesi yarın Ceyhan ilçesine bağlı Sugözü Mahallesi mezarlığında defnedilecek.

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