Türkiye Gazetesi

Karadeniz fıkralarını aratmayan olay Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Ahmet Çelik isimli vatandaş, ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılması için bir müteahhitlik firmasına teslim etti. Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

ADRESİ KARIŞTIRDI, YANLIŞ BİNAYI YIKTI

Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken akılalmaz bir olay yaşandı. Başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı. Durum komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı.

Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti. Müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü. Binanın ilerleyen zamanlarda zaten yıkılacak olmasından ötürü bir zarar meydana gelmezken, olay şaşkınlığa neden oldu.

"SIKINTI YOK, BİZ ZATEN YIKACAKTIK"

Ahmet Çelik, "Ben yıkacaktım burayı zaten, müteahhitle anlaştık. Müteahhit bana verecekti burayı. Ben gelmeden başka bir kepçeci burayı yıkmaya başlamış. Müteahhit de bunu duymuş. Komşular ona haber vermişler. Müteahhit de beni aradı durumu anlattı. Benim haberim olmadığını söyledim. Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı" dedi.

Çelik, "Sıkıntı yok zaten biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya çalışıyor. Normalde gideceği adres veterinerin oradaymış. Arada var 2 kilometre mesafe. Yakın bir yerde de değil yakın olsa anlarım" ifadelerini kullandı.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Müteahhit firma yetkilisi ise olay yaşandığında şehir dışında olduklarını, arsadaki binanın yıkımı için belediyeden yıkım ruhsatı bekledikleri sırada komşuların kepçe operatörünün yaptığı yıkımı haber verdiğini, sonrasında devreye girerek sorunu çözdüklerini bildirdi.

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