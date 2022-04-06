Türkiye Gazetesi

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerine aralıksız şekilde devam ediyor. İlçedeki marketlerde fahiş fiyat, stokçuluk ile etiket denetimi gerçekleştiren ekipleri fırınlarda ise tarife ve gramaj denetimi yapıyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 5 zincir markete etiket fiyatı ile kasadaki fiyatların uyuşmaması sebebi ile 5 fırına ise ürün gramajlarının olması gerekenden eksik çıkması sebebi ile idari işlem uygulandı.

FAHİŞ FİYAT VE ETİKET HİLELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Vatandaşların çeşitli hilelerle zarara uğratılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Fahiş fiyat, stokçuluk ve etiket hilelerine izin vermeyeceğiz. Ramazan ayı ile birlikte fırınlarımızdaki denetimlerimizi de artırdık. Gramaj ölçümleri ve tarife takibi ekiplerimiz tarafından devam ediyor. Bu hafta yaptığımız market ve fırın denetimlerinde, 5 markete etiket tutarsızlığı 5 fırına ise gramaj eksikliğinden dolayı idari işlem uyguladık. Vatandaşlarımızı mağdur edecek usulsüzlüklerin tespit edilmesi durumunda idari işlem uygulamaktan kaçınmıyoruz. Ekiplerimiz bu denetimlerine aralıksız olarak devam edecekler” dedi.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 81 ilde denetim başlıyor Ticaret Bakanlığı, 81 ildeki Ticaret Müdürlükleri vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirileceğini, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Marketlerde stokçuluk denetimi Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ndeki ulusal ve yerel marketlerde, gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılırken, depolarda dahi stokçuluk olup olmadığı konusunda kontrol gerçekleştirildi.

Marketlerde KDV denetimi başladı, vatandaş memnun Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi sonrası Üsküdar’da marketlerde denetim gerçekleştirildi.