Türkiye Gazetesi

Denizli’de Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Sınavı’nda başarı sağlamak için, giysileri ve vücutları üzerine yerleştirdikleri düzenek aracılığı ile kopya çekmeye çalışan şüpheliler, gözetmenlere yakalandı. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, kulaklık vasıtasıyla sınav salonu dışında bulunan şüphelilerle birlikte sınavda kopya çektiği tespit edilen toplam 4 kişiyi yakaladı. Vücutlarına yerleştirdikleri wifi cihazı ve giysilerinin üzerine yerleştirdikleri kamera ile yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

78 ADET CİHAZ VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, 17 adet bağlantı kablosu, 14 adet pil, 15 adet kamera ve kamera aparatı, 5 adet kablosuz ağ, 6 adet kulaklık, 6 adet GPS cihazı, 7 adet kopya çekmek için kullanılan kumaş parçası, 6 adet düğme, cımbız gibi suçta kullanılan malzeme, 2 adet cep telefonu ve sim kartları olmak üzere toplam 78 adet cihaz ve malzeme ele geçirildi.

Yakalanan (4) şüpheli şahsın daha önceden aynı suçtan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

Ehliyet sınavını kazanmak için kopya düzeneği! Maskelerine gizli kamera, kulaklarına ‘böcek’ taktılar Sakarya’da ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran 3 kişi, maskelerine gizli kamera, kulağına da ‘böcek’ adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişilerin kulağındaki ‘böcek’ hastanede çıkartıldı.

Mersin’de akıl almaz olay: Ehliyet sınavından geçmek için 20 bin TL’lik kopya düzeneği hazırlattı Mersin’in Silifke ilçesinde ehliyet sınavından geçmek için belindeki korseye kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştiren şüpheli 20 bin TL’ye hazırlattığı kopya düzeneği ile suçüstü yakalandı.