Türkiye Gazetesi

Antalya'da hayrete düşüren bir hırsızlık olayı yaşandı. Kumluca ilçesinde bulunan bir mezarlık hırsızların hedefi oldu. Mezarlığın girişindeki demir kapıyı gözlerine kestiren hırsızlar, bir kanadı yerinden söküp ortadan kayboldu.

"BUNDAN SONRA MEZARLIK KAPILARINDA NÖBET TUTACAĞIZ"

Kumluca ilçesine bağlı Kavak Mahalle Mezarlığının girişinde bulunan demir kapının bir kanadı yerinden sökülerek çalındı. Konu ile ilgili konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi Müdürü Abdullah Arıcıoğlu, "Kavak Mahallemizde bulunan Mahalle Mezarlığındaki demir kapının bir kanadı yerinden sökülerek çalındı. Demir fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişiler bu kapıyı çaldılar. İlçemizde daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Bundan sonra mezarlık kapılarında nöbet tutacağız. Başka türlü kapıları yerinden söküp götürecekler. Halkımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.

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