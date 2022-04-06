Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir taksi şoförü, örnek olacak davranışıyla takdirleri topladı. Şoför, yabancı uyruklu bir turistin aracında unuttuğu ve içerisinde para ile pasaport bulunan çantayı sahibine eksiksiz bir biçimde teslim etti.

PARAYI FARK EDER ETMEZ YOLA KOYULDU

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'da Abdullah Aşlamacı'nın kullandığı taksiye binen yabancı uyruklu iki müşteri, Kadıköy'deki bir otelin önünde araçtan indi.

Bir süre sonra, içerisinde yaklaşık 14 bin dolar ile pasaport olduğu öğrenilen çantanın arka koltukta unutulduğunu fark eden Aşlamacı, müşterilerini önünde indirdiği otelin yetkilileriyle görüşmek üzere yola çıktı.

Yoldayken otel yetkilileri tarafından aranan Aşlamacı, çantanın sahibinin de durumu fark ettiğini ve otel yetkililerince kendisine ulaşılmaya çalışıldığını öğrendi.

Taksi sürücüsü Aşlamacı, Taksiciler Esnaf Odası ve otel yetkilileri bir araya gelerek, çantayı tutanakla sahibine teslim etti.

Bu anlar, esnaf odası tarafından kameraya kaydedildi.

Taksiciden örnek davranış: 200 bin lirayı sahibine ulaştırdı İstanbul'da Kuveytli turistin aracında unuttuğu yaklaşık 200 bin lirayı bulan duyarlı taksici, parayı sahibine teslim etti.

İstanbul’da taksiciden örnek davranış Bağcılar’dan aldığı müşterisini Merter’e bırakan taksici Oğuz Kaan Ünver, araçta unutulan ve içerisinde yaklaşık 800 lira olan cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanı alan genç taksiciye teşekkür ederken, Ünver ise, “Müşterilerimizden cüzdanlarında mutlaka iletişim bilgileri olmasını istiyoruz ki kendilerine unuttukları emanetlerini teslim edebilelim” dedi.

Taksiciden örnek davranış: 2 bin doları teslim etti Antalya’nın Alanya ilçesinde bir taksici Ürdünlü müşterisinin aracında unuttuğu içerisinde 2 bin dolar ve kimlikler bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.