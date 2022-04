Türkiye Gazetesi

Dünya, savaş sirenlerini Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından sık sık televizyonlardan duyar oldu. Siren sesleri, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde de yankılanmaya başladı. Ancak bunun sebebi bombardıman değil, ramazan ayına girmemiz. Bigadiç Belediyesi'nde bulunan ve II. Dünya Savaşı'ndan daha eski bir tarihe ait olduğu sanılan siren, iftar vaktinin gelmesiyle döndürülerek çalıştırılıyor. Bu sesi duyanlar da ezanın okunduğunu anlayıp orucunu açıyor. Bu gelenek 50 yıldır sürdürülüyor. Siren çalma görevini ise 22 yıldır belediye personeli Eşref Sarıkurt yürütüyüor.

"HER YERDE CAMİ YOKKEN SİREN KULLANMAYA BAŞLAMIŞLAR"

İftar topu atmak yerine siren çaldıklarını belirten Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu "Bu siren, her yerde cami yokken düşünülmüş. Biz de geleneği uzun yıllar daha devam ettirmeyi umuyoruz. İlçemizde 10 merkez ve 69 mahalle var. Ezanın okunması ile her yerde siren sesleri yankılanıyor. Ayrıca her akşam bir mahallede iftar sofrası kuruyoruz. Bundan halkımız çok memnun" dedi.

