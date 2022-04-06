Türkiye Gazetesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın şoförlüğünü yapan sürücü, feci bir kaza ile hayatını kaybetti. Üniversiteden araca yakıt almak için ayrılan talihsiz adam, aracın tırla çarpışması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonundan yakıt alarak Rektörlüğe dönmekte olan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Uysal’ın şoförü olan Fatih Yiğit (41) idaresindeki 43 AA 001 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 10. kilometresinde, aynı yönde seyretmekte olan Tayfur D. idaresindeki 63 FK 926 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Fatih Yiğit olay yerinde hayatı kaybetti. Kaza yerine gelen Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal’ın üzüntülü olduğu görüldü. Yiğit’in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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