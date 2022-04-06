Türkiye Gazetesi

Osmaniye Kadirli'de teravih namazına gitmek için evden çıkan genç kayıplara karıştı. Kadirliye bağlı Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Canbolat Arslantaş 4 Nisan günü akşam saat 19.40 sıralarında abisine “Teravih namazına gidiyorum” diyerek evden çıktı. Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen gencin yakınları haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.

"OĞLUMU GÖRENLER POLİSİ ARASIN"

Oğlundan 3 gündür haber alamadıklarını belirten baba Adnan Arslantaş, “Çocuğumun ailesi ile bir problemi bir sıkıntısı yoktu. Bir kavga bir dövüş yoktu. Daha önce bu şekilde hiç davranmadı. Annesi köydeydi. Bende işe gitmiştim çalışıyordum. Abisi evdeydi. Abisine mahallemizde bulunan camiye teravih namazına gidiyorum, demiş ve evden çıkmış. Geri dönmedi. Bizde polise kayıp başvurusunda bulunduk. Oğlumu görenlerin veya yerini bilenlerin polise haber vermesini istiyoruz” dedi.

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