Türkiye Gazetesi

Emniyetten zehir tacirlerine ağır darbe! Yaz aylarının yaklaşması ile polis ekipleri turistik bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Bir şahsın il dışından Marmaris ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde aldıkları bir ihbarı değerlendiren Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

OTOMOBİLDEN 1.5 MİLYON TL DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İçerisinde P.H. isimli bir kadının da bulunduğu şüpheli şahıs O.A.'nın kullandığı otomobili ilçe girişinde durduran ekipler, narkotik köpeği Coco ile otomobil içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada tahmini piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 5 kilo 890 gram esrar maddesi, 618,95 gram metamfetamin maddesi ve 0,56 gram kokain maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve P.H. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otelde ölü bulunan gencin uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı Tarbzon'da bir otelde ölü olarak bulunan gencin otopsi raporlarında uyuşturucu kuryeliği yaptığı ortaya çıktı.

Bursa merkezli 6 ilde dev uyuşturucu operasyonu Bursa merkezli 6 ilde belirlenen adreslere şafak vakti yapılan operasyonlarda 79 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Türkiye'de ilk kez operasyon anında uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 500 bin TL, 12 ev, 12 araç, 3 tarla tarlaya da el konuldu. Zanlılardan 23'ü tutuklanırken, 56'sının emniyetteki işlemleri sürüyor.