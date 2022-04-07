Türkiye Gazetesi

Bursa'da ailesine intihar edeceğini söyledikten sonra evden ayrılan gençten kötü haber geldi. Talihsiz genç, deniz kenarında ölü olarak bulundu.

KAYALIKLARDAN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde deniz kenarında bir erkek cesedi bulundu. 33 yaşındaki Mehmet Toprak'a ait olan cesedin babasının aramaları sonucu bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan atlayarak intihar ettiği öğrenilen Toprak'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailesinin iddiasına göre, Toprak'ın daha önceden de evden 'intihar edeceğim' diyerek ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

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