Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez bağlı olmak üzere taşra teşkilatı olarak Ankara'da Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı olarak 5 şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KAPATILDI

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de alt birimleriyle birlikte kapatılmasına karar verildi.

Bakan Soylu duyurdu: Emniyet atama yönetmeliği değişiyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün yeni yayımlanan personel atama yönetmeliği kapsamında yapılacak düzenleme ile 4'e çıkarılan atama bölgeleri tekrar doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılacağını duyurdu.