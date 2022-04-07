Bayburt merkeze 37 kilometre uzaklıktaki Yazyurdu köyünde olay meydana geldi. Bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan Demirhan ailesinin küçük kızları Sena, pencereden düştü.
MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATA TUTUNAMADI
Ağır yaralanan Sena Demirhan, olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen çocuk, yolda hayatını kaybetti.
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