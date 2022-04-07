Türkiye Gazetesi

29 Mart tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesinde olay meydana geldi. Ebru S. (21) isimli bir kadın, 3 aylık bebeğini sokağa bıraktı. Pendik’te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe ‘Nisa Mihriban’ adını koydu. Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne götürülen bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, onlarca güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek bebeği bırakan annenin kimliğini tespit etti. Bunun ardından anne Ebru S., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ebru S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLESİ YOK OLDU

Öte yandan Ebru S.’nin Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Ailenin oturduğu evde perde kımıldamazken, komşularının çoğunun aileyi tanımaması ise dikkat çekti.

AİLEYLE BAĞLANTISINI OLDUĞUNU İLK KEZ DUYDUM

Ebru S., ile aynı mahallede oturan bir vatandaş, “Ben 5 yıldır bu mahallede oturuyorum. Aile hakkında çok bir bilgim yok benim. Adanalı olduklarını biliyorum sadece. Bu olayı internette haberlerde okumuştum. Ama buradaki aileyle bir bağlantısı olduğunu ilk kez sizden duydum. Sabah 08.00 akşam 17.00 saatleri arasında çalıştığım için sabah evimden çıkıyorum akşam evime giriyorum. O yüzden hiç görmedim. Nasıl insanlardır, kimlerdir bilmiyorum” dedi.

Nisa bebeğin annesinin detaylı ifadesi ortaya çıktı: 2 gün sonra gidip kontrol etmiş Türkiye'nin konuştuğu Nisa Mihriban bebeğe adını veren ve süt annelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz ilk kez konuştu. Öte yandan bebeği terk eden biyolojik anne iki gün sonra kontrol etmeye gitmiş.

Nisa Mihriban bebeğin bakıcısının ifadesi ortaya çıktı Türkiye’nin konuştuğu Nisa Mihriban bebek yuvaya bırakıldıktan sonra çok geçmeden hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Nisa bebekten kötü haber geldi. Beyin ölümü gerçekleşen Nisa bebeğin sağlık durumunun ani bir şekilde kötüleşmesi şaşkına çevirirken Nisa bebeği en son besleyen bakıcının ifadesi ortaya çıktı.