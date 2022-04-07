Türkiye Gazetesi

11 ayın sultanın Ramazan'ın gelemsiyle beraber oruçlar tutuldu ve tutulmaya devam ediliyor. Günün 10 saatten fazlasını aç geçirmek vücudu halsiz ve yorgun hissettirdiği için uzmanlar sahurda tok tutan yiyeceklerin tüketilmesini öneriyor.

Tok tutan yiyeceklerden biri de "Niğde tahinli"si. Tok tutma özelliği ile iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan bu tahinli pide özellikle Ramazan ayında bölge halkı tarafından sıkça tüketiliyor.

İL DIŞINDA YOĞUN TALEP

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Niğde tahinlisi" özellikle Ramazan ayında büyük ilgi görüyor. Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, Niğde tahinlisine il dışına yoğun talep olduğunu söyledi.

'HEM SUSATMAZ HEM ACIKTIRMAZ'

Yenel, "Tahinli pide ramazan ayında olmazsa olmazlarımızdan. Tok tutucu özelliğine sahip. Hem susatmaz hem acıktırmaz. Yıllardan buyana gelen bir kültür. Bizde de baba mesleği 1979 yılından bu yana yapıyoruz. Özel unla yoğuruyoruz. İçerisine bolca tahin koyuyoruz. 3-4 aşamadan geçtikten sonra pişirmeye veriyoruz” dedi.

İKİ ÇEŞİDİ VAR

Şekerli ve şekersiz olmak üzere iki çeşit tahinli olduğunu belirten Yenel, "Tahinli pide ramazan ayına ait olduğu için insanları da tok tuttuğu için tercih ediyorlar. İl dışında yaşayan Niğdeliler talepte bulunuyor. Niğdelilerden görüp yiyen vatandaşlarda istiyor. Niğde’mizin kültürünü artık Türkiye genelinde de yaşatıyoruz. İsteyenlere kargoyla gönderiyoruz” diye konuştu.

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