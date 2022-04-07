Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Muvakkit Sokak üzerinde olay meydana geldi. İddiaya göre, vakfa ait olduğu öğrenilen 2 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çatının çökmesiyle binanın yan duvarları ise yolda geçen arabaların üzerine devrildi.

Otomobil sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri de inceleme yaptı.

SOKAKTA KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Çatısı çöken binada bir kişinin yaşadığı ancak olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Çatının çökmesi esnasında sokakta kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Bir traktör faciası daha: Feci şekilde öldü Malatya'da bir şahıs, seyir halinde bulunduğu traktörüyle ağaça çarpmasının ardından, aracından savruldu. Boynu kırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Doğu Ekspresine kaya engeli: Olası bir facia önlendi Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi dağdan koptuğu tahmin edilen ve raylara düşen kaya nedeniyle aksadı. Rayların üzerine düşen kayayı gören trenin makinistinin dikkati olabilecek bir kazanın önüne geçti.

Bir traktör faciası daha: Talihsiz adam feci şekilde öldü Nevşehir'de bir anlık dikkatsizlikle kullandığı traktörün kontrolünü kaybeden adam, aracın devrilmesi üzerine hayatını kaybetti.