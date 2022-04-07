Türkiye Gazetesi

Yat kiralama düşüncesi olup konu hakkında daha önce bir tecrübesi olmayan kişilerin öncelikli amacı normalin üstünde ödeme yapmadan hatta çok daha makul ücretler ödeyerek güzel görünümlü bir yatı kiralayabilmektir. Bu nedenle arama motorlarında yaptıkları araştırmalar sonucunda karşılarına çıkan sitelerde fiyat bilgisinin verilip verilmediği müşteri adayları için çok önemlidir çünkü bir çok yat kiralama şirketi web sitesinde fiyat konusunda değinmeyip özellikle telefon açan müşteri adayının profiline göre bazen daha yüksek bazen de çok daha düşük fiyat teklifleri sunabiliyorlar. Boğaz Çocuğu fiyat konusundaki bu tabuyu adeta yerle bir edip saatlik ve günlük yat kiralama ücretlerinin yanı sıra menüler ve sunduğu tüm ekstra hizmetlerin ücretlerini yatkiralama.com adresinde tüm site ziyaretçilerinin rahatlıkla görebileceği şekilde paylaşıyor. Şirket, müşteri adayları arasında hiçbir ayrım yapmadan hepsine aynı fiyat tekliflerini sunduğu için talep ettiği tüm rakamları web sitelerinde paylaşmakta hiçbir sakınca görmediğini dile getiriyor. Siteye giriş yaparak "fiyatlar" sayfasında ücret tarifesini liste halinde görebilir ya da kiralık yatların detay sayfalarına yerleştirilmiş olan fiyat hesaplama aracından istediğiniz hizmetlerini işaretleyerek kendi yat kiralama paketinizi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

DOĞUM GÜNÜ VE YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI REVAÇTA

Yat kiralama hizmeti alınarak en sık organize edilen turların başında doğum günü ve yıldönümü kutlamaları geliyor. Sevgilileri ve eşleriyle baş başa romantik bir ortamda doğum günü ve yıldönümü kutlaması gerçekleştirmek isteyenlerin yanı sıra ailesi ve arkadaşlarıyla bu organizasyonları planlayanların sayısı da bir hayli fazladır. Kiralık yatlarda sevdiklerinizle romantik bir şekilde süslenmiş 2 kişilik masada baş başa yemek yiyebileceğiniz gibi en fazla 35 kişilik katılımın olacağı davetler de verebilirsiniz. Senenin belirli döneminde yoğun talep gören düğün eğlenceleri ve mezuniyet balolarının yanı sıra nişan törenleri, iftar yemekleri, fasıl geceleri, bekarlığa veda partileri, yüzme turları, iş yemeği ve toplantı davetleri için de sıklıkla yat kiralama talepleri gelmektedir. Bu organizasyonları şirketten kahvaltı, kokteyl ya da yemek menülerini de talep ederek planlayabileceğiniz gibi sadece yat kiralama hizmeti alıp geri kalan her şeyi kendiniz de organize edebilme imkanına sahipsiniz. Şirket catering tercihi konusunda misafirlerine gereken her türlü kolaylığı sağlıyor.

BEBEK VE ARNAVUTKÖY KALKIŞLI BOĞAZ TURLARI

Boğaz Çocuğu filosundaki kiralık yatlar Bebek ve Arnavutköy sahillerinde bağlı olduğundan kiralama günü yata giriş yapmak ve organizasyon sona erdiğinde inmek için genelde bu sahiller kullanılır ancak Anadolu yakasından gelmek isteyenler için Kuleli ve Kandilli sahilleri de ekstra bir ücret talep edilmeden kalkış ve varış noktası olarak kullanılabilir. Daha uzak mesafedeki Ortaköy, Beşiktaş, Karaköy, Eminönü, Üsküdar, Beylerbeyi, Rumeli Hisarı, İstinye, Tarabya, Sarıyer, Beykoz ve benzeri sahilleri kullanmak isteyen müşterilerin ekstra ücretler ödemeleri gerekecektir. Marina ve iskele gibi ücretli yerlerden başlangıç ya da bitiş yapmak isteyen misafirlerin de bu noktalardaki palamar ücretini ödemeleri gerekecektir çünkü İstanbul'da hizmet sunan yat kiralama şirketleri ücretsiz alış ve bırakış yerlerini kullanmaktalar.

SAATLİK 1500 TL'DEN BAŞLAYAN ÜCRETLER

Boğaz Çocuğu şirketinin kiraya verdiği yatların saatlik kiralama ücretleri bugün itibariyle 1500 TL'den başlıyor ve en az kiralama süresi 2 saat olduğundan kendilerine ödeyeceğiniz en düşük ücret 3000 TL'dir. Günlük kiralama ücretleri 9.000 TL'den başlıyor ve organizasyon sabah 10:00 ile akşam üzeri 18:00 saatleri arasını kapsıyor. Günlük kiralamalar çoğunlukla Adalar ya da Boğazda gruplara özel olarak organize edilen yüzme turları için tercih edilse de ihtiyacınız olan tüm bireysel ve kurumsal aktiviteler için de günlük yat kiralama hizmeti alabilirsiniz. Doğum günü kutlamaları, bekarlığa veda partileri, kahvaltı turları, turistik geziler, iş yemeği ve toplantı aktiviteleri için de yatlar sıklıkla günlük olarak kiralanmaktadır. Bu haberde belirtilen ücretler yatkiralama.com sitesinden bugün aldığımız verilerden derlenmiş olup ilerleyen günlerde değişebilme ihtimali olduğundan güncel rakamları öğrenmek için yat kiralama sitesini incelemenizde fayda vardır. Fiyatlar da dahil olmak üzere tüm merak ettiklerinizi öğrendikten sonra iletişim sayfasındaki bilgileri kullanarak şirketle temas kurabilir ve istediğiniz gün ve saatler arası için rezervasyon talebinizi kendilerine iletebilirsiniz. Rezervasyon işlemini tamamlayabilmek için atmanız gereken ilk adım organizasyon için ödemeniz gereken toplam ücretin yarısını kendilerine kaparo olarak göndermektir. Kaparoyu firmayla aynı ismi taşıyıp Arnavutköy'de bulunan Boğaz Çocuğu yatına gelip elden verebileceğiniz gibi banka hesabına transfer de edebilirsiniz. Ücretin kalan diğeri yarısı da organizasyon günü yatta nakit olarak isteneceğinden yanınızda mutlaka nakit bulundurmalısınız. Kredi kartı ile ödeme kabul edilmiyor. Şimdiden keyifli bir gün geçirmeniz dileklerimizle, iyi eğlenceler..