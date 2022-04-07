Türkiye Gazetesi

Ankara'da yaşayan bir şahıs kısa süre önce Iğdır’a gitti. Burada amcasının evine ziyarete giden şahıs yengesini altın bilezik için dövdü. 75 yaşındaki yaşlı kadını kolundaki altın bilezikler için öldüresiye döven şahıs kadın bayıldıktan sonra elini ve ağzını koli bandı ile bantlayıp evdeki altın bilezikleri alarak evden kaçtı.

Ankara'dan Iğdır'a giden 35 yaşındaki C.A, amcasının ilçeye gitmesi ile korkunç planını devreye soktu. İddiaya göre Cantürk Avşar, 75 yaşındaki yengesi S.A'nın lini ve ağzını koli bandı ile bağlayıp öldüresiye dövdü. Yengesinin bayıldığını gören C.A, yaşlı kadına ait evdeki altın bilezikleri alarak kaçtı.

ÇIĞLIKLARINI DUYAN KOMŞULARI YETİŞTİ

Yediği dayak sonrası bayılan ve belli bir süre sonra kendisine gelen S.A, ağzındaki koli bandından kurtulup bağırarak komşularından yardım istedi. S.A'nın çığlıklarını duyan komşuları eve geldiklerinde yaşlı kadının ellerinin bağlı olduğunu gördü. Komşular, kadının ellerini çözüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 10 çocuk annesi S.A gelen ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞAHIS YAKALANDI

Tedavisinin ardından taburcu edilen S.A ile eşi H.A, jandarmaya gidip yeğenleri C.A’dan şikayetçi oldu. Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan C.A, jandarmanın düzenlediği operasyonla Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

ALTINLARI BOZDURUP YEMİŞ

Yengesini döven ve altınlarını çalan şahıs, ifadesinde evden kaçtıktan sonra Kars'ın Kağızman ilçesine giderek altınları bozdurduğunu, buradan da Ankara'ya geçtiğini söyledi. Bozdurduğu altınların parasını harcadığını belirten C.A, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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