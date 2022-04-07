Türkiye Gazetesi

Ataşehir’de meydana gelen olayda iddiaya göre Evrim Görendaş isimli genç kadın bir internet sitesi üzerinden çamaşır deterjanı aldı. Kargo geldiğinde pakette deterjan markasının farklı bir ürünün adreslerine geldiğini gören Görendaş, durumu e-ticaret sitesine bildirdi. Uzun süre yanıt alamayan Görendaş, deterjanı kullanmak zorunda kaldı. Deterjanla yıkanan kıyafetleri kullanan Evrim Görendaş eşi Naim Görendaş ve annesi kaşınmaya başladı. Yaklaşık 10 gün boyunca kaşıntı sorunu devam eden aile marka ile iletişime geçti ve ürünün sahte olduğunu öğrendi.

“DETERJAN KOKUSU YOKTU”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Evrim Görendaş, “Yıllardır kullandığımız bir deterjan markasını ilk defa internet üzerinden sipariş verdim. İstediğim marka farklı bir ürününü göndermişti. Bunun üzerine firmayı aradım bana geri dönüş yapacaklarını söylediler geri dönüş olmadı. Üzerine hali hazırda zaten ortada bir faturada gönderilmemişti. Ürünü kullanmak için açtığımda hiçbir şekilde kokmadığını fark ettim. Deterjan kokusu yoktu. Bunun üzerine biz şikayette bulunduk ürün incelendi raporu çıktı. Sahte olduğunu öğrendik. Firma tarafından üretilmediğini öğrenince şoku yaşadık. Tabii bu süreçte maalesef annem deterjanı kullanmıştı. Bu dönemde eşimde kaşıntılar başlamıştı. Deterjanın taklit olduğu ortaya çıkınca kaşıntılarında nedeni ortaya çıktı. Konuyla ilgili doktora başvurduk raporumuzu aldık. Hukuki yönden hakkımızı arayacağız. Ailemden birinin bu şekilde duruma maruz kalması beni çok üzdü” diye konuştu.

TEŞHİS KONULAMADI

Yaşanan olay sonrası günlerce kaşınan eş Naim Görendaş, “Ürünü aldıktan sonra kullandık. Ayaklarımda kaşıntılar meydana geldi. Bu süreçte doktora gittik alerjik bir durum olduğunu söylese de tam bir teşhis koyamadı. 10 gün boyunca kaşınmaya devam ettim. Dizimde siyah noktalar oluşmaya başladı. Bu kaşıntılar belki de ileride daha büyük sıkıntılar yaşatacak. Cilt hastalıkları meydana gelebilir. Resmen deterjanın birebir taklidini yapmışlar. Bu konuda ben ve kayınvalidem çok sıkıntı yaşadık. Bu sebeple hukuki anlamda mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

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