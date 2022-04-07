Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye diş tedavisi olmak için gelen 66 yaşındaki İngiliz vatandaşı Tony Rogers, muayene olduğu dişçi koltuğunda hayatını kaybetti. Yaşlı adamın diş doktoru tarafından anestezi yapıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi. İş adamı olan Rogers’un kesin ölüm nedeni henüz bilinmezken konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor.

ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

Geride gözü yaşlı 3 evlat bırakan Rogers’in altta yatan herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığı bilinmiyor. Rogers’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken adli makamlarca konuya ilişkin araştırmalar devam ediyor.

İngiliz The Guardian'dan çarpıcı analiz: Batı Bosna'ya sessiz kaldı 1992'de Bosna-Hersek'te gerçekleşen katliamın 30. yıldönü yaklaşırken, İngiliz basınından The Guardian'daki analiz yazısında, Ukrayna'ya sağlanan desteğin Bosna Hersek'e verilmediğine dikkat çekti.