Türkiye Gazetesi

2019'da İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşiyle tartışan Yakup P. eşiyle kavga etmeye başlayınca eşine baltayla vurdu. Baltanın darbesiyle yere yığılan kadın kaldıırldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polisi arayan Yakup P. eşini öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, Yakup P.'yi gözaltına aldı. 48 yşındaki S.P ise yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Tutuklanan Yakup P. hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, olaya ilişkin aklına bir şey gelmediğini söyledi. Yargılamada Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

'BİR AN ÖNCE KARAR ÇIKMASINI İSTİYORUZ'

Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve çiftin çocukları M.P. katıldı. Müşteki avukatları, sanık avukatlarının mazeret bildirerek süreci uzattıklarını söylerken, M.P. ise “Bu süreç çok uzadı. Kardeşlerimle beraber hepimiz çok yorulduk. Bir an önce karar çıkmasını istiyoruz” dedi.

MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

Esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu açıklayan duruşma savcısı, alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında sanık Yakup P.'nin eşi S.P.'yi 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

26 Kasım 2019 tarihinde, 1'i engelli 4 çocuk babası Yakup P. ile eşi S.P arasında İzmir'in Buca ilçesinde bulunan evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 54 yaşındaki Yakup P., iddialara göre 48 yaşındaki eşine baltayla vurdu.

Kadın hayatını kaybederken, polisi arayan Yakup P. eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen ekipler cani kocayı gözaltına aldı.

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