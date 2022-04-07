Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı'da yarın güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.