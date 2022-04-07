Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı'da yarın güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji'den 5 il için hayati uyarı
07.04.2022 - 18:33 | Son Güncelleme: 07.04.2022 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji uyardı, Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Etiketler : metyeoroloji,sağanak,yağmur,
845631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/845631.aspx
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