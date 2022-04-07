Türkiye Gazetesi

Meteoroloji günler öncesinden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Bugün öğleden sonra başlayan sağanak yağış özellikle Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

Meteoroloji'den 5 il için hayati uyarı Meteoroloji uyardı, Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji gün verdi! İstanbullular dikkat Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre sağanak yağmur ve fırtına yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek.