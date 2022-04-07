Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Emniyeti, geçen yıl sosyal medya siteleri ve ikinci el satış platformları üzerinden vatandaşları dolandıran şebekeyi çökertti. Çok sayıda zanlı tutuklanırken güvenlik güçleri soruşturmayı devam ettirdi. Bu sayede örgüt ile bağlantılı diğer kişiler de tespit edildi.

PARALARI KRİPTOYA YATIRMIŞLAR

Ülke genelinde sadece 30 kişiden 2 milyon TL'lik vurgun yapan çetenin içinde devlet memurlarının da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin, bu parayı kripto paraya yatırdığı, burada akladıktan sonra birkaç banka hesabı üzerinden aklayıp kendilerine havale ettiği ortaya çıktı. Böylelikle son bir yılda 26 milyon TL'lik gelir elde ettikleri belirlendi.

ÇEK-SENET, TAPU ELE GEÇİRİLDİ

Bu bilgiler doğrultusunda pazartesi günü Gaziantep, Mersin, Malatya ve Antalya'da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 16 kişi gözaltına alındı. İkametgahlarda çok sayıda laptop, cep telefonu, simkart, pos makinesi, çek-senet ve tapu ele geçirildi.

BÖLGEDE GERÇEKLEŞEN EN BÜYÜK OPERASYON

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, biri adli kontrol olmak üzereyle iki kişi serbest bırakıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da faaliyet gösteren dolandırıcılık çetesine yapılan baskının, bu bölge için en büyük operasyon olduğu aktarıldı.

Emekli derneği emeklileri dolandırdı! 17 kişi gözaltına alındı Adana’da Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı ve yöneticilerinin borcu olan emekli vatandaşların kimlik ve maaş kartlarını alarak tefecilik yaptığı ve emeklilere odun-kömür satıyor gibi gösterip nakit para vererek yüksek oranlarda komisyon aldıkları ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan yetkililerin sorgusu devam ediyor.

81 yaşındaki adam 1.5 milyonluk ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptırdı İstanbul'da 81 yaşındaki adam telefondan kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere 1.5 milyonluk ziynet eşyasını poşetin içerisine koyarak teslim etti. Aynı şüphelilerin daha önce aynı yöntemle bir kişiyi 250 bin TL dolandırdıkları öğrenildi.

Röntgen dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı İstanbul’da hastanelerde röntgen çekimi yapan kişilere yardım etme bahanesiyle yaklaşarak emanetçi gibi ziynet eşyalarını alarak dolandıran şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın 33 faili meçhul dolandırıcılık suçu gerçekleştirdiği tespit edildi.