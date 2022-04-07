Türkiye Gazetesi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolunda fabrika işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştı. Feci kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

KAPIKULE SINIR KAPISI YOLUNDA KAZA

Edinilen bilgiye göre kaza, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. R.U. idaresindeki 22 S 0276 plakalı işçi servisi, aynı istikamette seyreden 22 S 0152 plakalı minibüsle çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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