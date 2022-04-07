Türkiye Gazetesi

Bir husumet daha kanlı bitti. Elazığ’da bir kişi çıkan kavgada husumetlisini silahla kafasından vurdu. Zanlı, vurduğu şahsın yanındaki kişiyi de silahın kabzası ile darp ederek yaraladı.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Olay, merkez Sanayi Mahallesi 33. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. husumetlileri B.B.Y ve S.C’nin bulunduğu iş yerine gitti. Çıkan kavgada S.K., belinden çıkardığı silahla ateş etti. Olayda B.B.Y. kafasına isabet eden kurşunla yaralanırken, S.C. ise silahın kabzası ile darp edildi. Olayın ardından şüpheli S.K. kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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