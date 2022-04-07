Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu düşünülen bir kişi, eline aldığı bıçakla dehşet saçtı. Bir kişiyi boğazından bir kişiyi göğsünden 3 kişiyi de sırtından bıçaklayan gözü dönmüş şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

BİR POLİS KARGAŞA SIRASINDA ELİNDEN YARALADI

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Z.V.P. (21) isimli kişi, iddiaya göre yoldan geçen vatandaşlardan para istedi. Esnaflardan da para isteyen genç son girdiği dükkandan da reddedilince bıçağını çıkartarak dükkandaki bütün müşterilere çıkması gerektiğini söyledi. Dükkan sahibi ile sözlü münakaşa yaşayan gözü dönmüş şahış bir anda dükkan sahibi A.G.'yi boğazından bıçakladı. Dükkanda çalışan bir başka kişi olan A.G.'yi de göğsünden bıçaklayan saldırgan dışarı çıkarak vatandaşlara saldırdı.

Esnafların sopa ile müdahale etmek istediği şüpheli daha sonra Y.D., M.K. ve A.T.'yi de bıçaklayarak kaçmak istedi. Polisin kısa süre içerisinde müdahale ettiği şüpheli Z.V.P. ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bir polis ise kargaşa sırasında elinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu bağımlısı genç karakolun önündeki polis otosunu yaktı Uyuşturucu madde etkisinde olduğu tahmin edilen şahıs, karakolun önündeki polis otosunu yaktı.

Uyuşturucu bağımlısı genç babasını bıçaklayarak öldürdü İzmir'in Bergama ilçesinde yaşanan olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen genç, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Madde bağımlısı genç dehşet saçtı: 3 yaralı Gaziantep’te evde arkadaşıyla oturdukları sırada kendisini kaybeden madde bağımlısı genç pompalı tüfekle 3 arkadaşını yaraladı. Saçmaların hedefi olan 3 genç tedavi altına alınırken yaralı bir gencin ambulansa alınması esnasında kız kardeşinin “İyi oldu, İbrahim ölü gelseydi” demesi pes dedirtti.